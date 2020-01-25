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Верещук: Финансирование поездки нардепов в Давос Пинчуком – не коррупция

Суббота, 25 января 2020, 02:04
Верещук: Финансирование поездки нардепов в Давос Пинчуком – не коррупция
Ирина Верещук

Народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук спрашивала в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции, можно ли считать коррупцией оплату поездки нардепов на Всемирный экономический форум в Давосе украинским олигархом Виктором Пинчуком.

Источник: "Радио Свобода"

Прямая речь: "Я даже звонила за консультацией в НАПК. НАПК утверждает, что это не коррупция, если они были в командировке. Даже если это командировки профинансировано не из государственного бюджета, это не коррупция. А если не были в командировке и получили, это был бы подарок, и они бы должны были объяснять, за что такой подарок. "

Детали: Сама же Верещук форум не посещала.

Украинская правда
Темы: Слуга народаПинчуколигархиВерховная Рада
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