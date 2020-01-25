Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент хочет "передать ключи от новой Украины" преемнику через 4 года

Суббота, 25 января 2020, 03:53
Президент хочет передать ключи от новой Украины преемнику через 4 года

Президент Владимир Зеленский заявил, что имеет амбицию после завершения своей каденции  "передать ключики от новой Украины" следующему президенту.

Источник: интервью Зеленского для израильского "9 канала"

Прямая речь: Ну, вы мне об этом скажете через четыре года. И вот эти ключики от вот этой новой Украины – это вот последний пункт. И вот эти ключики от этой новой Украины передать другому человеку, которому будет уже легче. Это амбиция.

Детали: Такой ответ президент дал на вопрос, удастся ли ему сделать то, что смог Василий Голобородько – главный герой сериала "Слуга народа", которого играл Зеленский.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Зеленскийпрезидент
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Нет у России таких ракет, которые были бы сильнее нашей воли победить
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Зеленский: Усиливаем защиту портов, РФ бьет по инфраструктуре "зерновой сделки"
Последние новости
23:42
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
Все новости...
Реклама: