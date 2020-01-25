Президент хочет "передать ключи от новой Украины" преемнику через 4 года

Президент Владимир Зеленский заявил, что имеет амбицию после завершения своей каденции "передать ключики от новой Украины" следующему президенту.

Источник: интервью Зеленского для израильского "9 канала"

Прямая речь: Ну, вы мне об этом скажете через четыре года. И вот эти ключики от вот этой новой Украины – это вот последний пункт. И вот эти ключики от этой новой Украины передать другому человеку, которому будет уже легче. Это амбиция.

Детали: Такой ответ президент дал на вопрос, удастся ли ему сделать то, что смог Василий Голобородько – главный герой сериала "Слуга народа", которого играл Зеленский.