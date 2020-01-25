На "Крещатике" снова искали взрывчатку
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Суббота, 25 января 2020, 10:02
После проверки информации о якобы минировании станция метро "Крещатик" в Киеве возобновила работу в обычном режиме.
Источник: КП "Киевский метрополитен" в Твиттере
Детали: По данным КП, станция "Крещатик" была закрыта на вход и выход с возможностью пересадки на данном узле в связи с анонимным звонком о минировании.
Позже в метрополитене сообщили, что станция проверена и открыта для пассажиров, взрывоопасных предметов обнаружено не было.
Напомним,
- 24 января в Киеве из-за "минирования" были закрыты станции метро "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота" и "Театральная".
Украинская правда
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