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На "Крещатике" снова искали взрывчатку

Суббота, 25 января 2020, 09:02
На Крещатике снова искали взрывчатку

После проверки информации о якобы минировании станция метро "Крещатик" в Киеве возобновила работу в обычном режиме.

Источник: КП "Киевский метрополитен" в Твиттере

Детали: По данным КП, станция "Крещатик" была закрыта на вход и выход с возможностью пересадки на данном узле в связи с анонимным звонком о минировании.

Позже в метрополитене сообщили, что станция проверена и открыта для пассажиров, взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Напомним,

  • 24 января в Киеве из-за "минирования" были закрыты станции метро "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота" и "Театральная".

Украинская правда
Темы: Киевметровзрыв
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