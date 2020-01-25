На "Крещатике" снова искали взрывчатку

После проверки информации о якобы минировании станция метро "Крещатик" в Киеве возобновила работу в обычном режиме.

Источник: КП "Киевский метрополитен" в Твиттере

Детали: По данным КП, станция "Крещатик" была закрыта на вход и выход с возможностью пересадки на данном узле в связи с анонимным звонком о минировании.

Позже в метрополитене сообщили, что станция проверена и открыта для пассажиров, взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Напомним,