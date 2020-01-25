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Польшу возмутили заявления представителя Еврокомиссии о верховенстве права

Суббота, 25 января 2020, 13:04

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский назвал недопустимыми комментарии представителя Еврокомиссии относительно правомочности польского Конституционного суда.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд утвердительно ответил на вопрос, имеет ли ЕК сомнения в правомочности Конституционного суда. Он отметил, что развитие ситуации относительно верховенства права в Польше является доказательством того, что нужен немедленный конструктивный и честный диалог по этому вопросу. 

Виганд добавил, что заместитель председателя ЕК Вера Юрова будет в Польше на следующей неделе и готова к такому диалогу. Он добавил, что независимость и легитимность Конституционного суда в Польше была "серьезно подорвана", и он не может больше претендовать на "эффективную конституционную оценку".

Он призвал от имени ЕК "восстановить независимость и легитимность Конституционного Суда".

В связи с этим высказыванием в субботу в МИД был вызван глава Представительства Европейской Комиссии в Польше Марек Правда.

"Мы расцениваем это высказывание как очень серьезную непоследовательность и как очень серьезное применение двойных стандартов в отношении того, какие ожидания применяются к Польше", - сказал Павел Яблонский.

Замглавы МИД сообщил при этом, что польская власть готова к диалогу".

Сейм Польши 23 января окончательно одобрил закон, который позволит политикам увольнять судей, которые критикуют их решения, и, как предупреждают европейские правовые эксперты, подорвет независимость судебной власти.

Для вступления в силу этого закона его должен подписать президент Анджей Дуда. 

Закон запрещает судьям вести политическую деятельность, а также предусматривает дисциплинарные взыскания, если они ставят под сомнение "условия службы или законность назначения других судей. 

Темы: ПольшаЕврокомиссиясуд
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