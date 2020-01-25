В СБУ заявили о почти 500 кибератаках на госорганы и инфраструктуру

В 2019 году Служба безопасности Украины нейтрализовала более 480 киберинцидентов и кибератак на органы госвласти и объекты критической инфраструктуры.

Источник: пресс-центр СБУ

Дословно: "Локализованы 482 киберинцидента и кибератаки на объекты критической инфраструктуры, государственные информресурсы и системы. 34 администратора соцсетей привлечены к ответственности за антиукраинскую пропаганду", - говорится в сообщении.

Детали: По данным ведомства, специалисты СБУ по информационной безопасности прекратили деятельность более 1000 вебресурсов, которые использовались в преступных целях.

Дословно: "В сфере контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности начато 339 уголовных производств, в том числе 158 за преступления в сфере использования компьютерных систем (ст. 361, ст. 362 УК) 34 - за преступления против основ нацбезопасности ( ст. 109, ст. 110 УК). 42 лицам объявлено о подозрении, 16 человек были приговорены".

Детали: В Службе безопасности сообщили также, что в течение 2019 года въезд в Украину за пропаганду сепаратизма был запрещен 278 иностранцам.