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Венгрия никогда не отрицала европейскую перспективу Украины – Кулеба

Суббота, 25 января 2020, 15:24
Венгрия никогда не отрицала европейскую перспективу Украины – Кулеба

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что в вопросе достижения Украиной перспектив членства в ЕС не считает Венгрию страной, которая блокирует этот процесс.

Об этом он сказал в эфире Радио Свобода, сообщает "Европейская правда".

"Венгрия никогда не отрицала европейской перспективы Украины. Это правда, что после того, как у нас возник с ними спор уверена, Венгрия начала блокировать заседание Комиссии Украина-НАТО. Но в ЕС Венгрия поддерживает санкции против России, введенные в ответ на агрессию против нашего государства. И в принципе ничего не блокирует. И у нас есть двусторонний наш трек, где мы пытаемся решать проблемы. Но я не вижу и никогда не слышал, чтобы Венгрия имела европейскую перспективу Украины", – сказал Кулеба.

Он признал, что среди государств-членов ЕС есть те, "кто более скептически настроен, есть те, кто более оптимистично" относительно членства Украины в ЕС.

"Балансируя их интересы, формируется и позиция ЕС. Но я не знаю ни одной страны ЕС, которая выступала бы против того, чтобы Украина максимально приблизилась к ЕС и стала неотъемлемой частью широкого европейского пространства", – добавил Дмитрий Кулеба.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии в последние годы возникла после принятия в сентябре 2017 года украинского закона об образовании, который, по мнению Будапешта, ограничивает права около 150 тысяч украинских венгров, живущих в Закарпатье.

В знак протеста против принятого украинского закона об образовании Венгрия заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО. В свою очередь, Киев заявляет, что Украина полностью гарантирует защиту прав нацменьшинств, а соответствующим законом лишь расширяет их возможности как полноправных представителей украинского общества.

Темы: Венгрия
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