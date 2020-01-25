Глава правящей партии Польши хочет, чтобы РФ компенсировала ущерб времен Второй мировой

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Суббота, 25 января 2020, 17:23

Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский выступил за то, чтобы Россия компенсировала ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Bild.

"Вы правы: Россия тоже должна заплатить. Но я не думаю, что наше поколение когда-нибудь увидит, как Москва справится со своими обязанностями. Единственное, что можно сказать наверняка, это то, что наши претензии не имеют срока давности!" – заявил Качинский.

По его словам, требование репараций от Германии, которую готовят в Польше, при этом не идет ни в какое сравнение с претензиями к РФ.

"Германия и Россия не сравнимы. Демократически избранное правительство в Берлине, где действуют закон и мораль. О россии этого сказать нельзя", - отметил Качиньский.

Как известно, Польша неоднократно поднимала в диалоге с Германией вопрос репараций за Вторую мировую войну. По подсчетам, речь может идти о сумме более 850 млрд евро. В немецком правительстве, однако, отмечают, что вопрос репараций закрыт.

Европейская правда

Темы: Польша Росcия история война деньги


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