В Афганистане ракета попала в вертолет из Молдовы, пострадали украинцы – СМИ
Суббота, 25 января 2020, 17:22
В Афганистане ракета попала в вертолет, принадлежащий молдавской авиакомпании.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдавский канал TV8.
По данным представительницы Управления авиации Молдовы Ирины Бодолици, в результате инцидента ранения получили двое украинских пилотов. Их состояние удовлетворительное.
Вертолет получил небольшие повреждения.
Другой вертолет, уже с гражданами Молдовы в экипаже, подобрал украинцев после инцидента.
В Управлении авиации утверждают, что вертолет выполнял гуманитарную миссию.
Ракета попала в него в тот момент, когда вертолет находился на земле.
В свою очередь, министерство обороны Афганистана сообщило об "инциденте с вертолетом частной компании", который произошел по техническим причинам.