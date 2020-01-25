В Афганистане ракета попала в вертолет из Молдовы, пострадали украинцы – СМИ

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Суббота, 25 января 2020, 18:22

В Афганистане ракета попала в вертолет, принадлежащий молдавской авиакомпании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдавский канал TV8.

По данным представительницы Управления авиации Молдовы Ирины Бодолици, в результате инцидента ранения получили двое украинских пилотов. Их состояние удовлетворительное.

Вертолет получил небольшие повреждения.

Другой вертолет, уже с гражданами Молдовы в экипаже, подобрал украинцев после инцидента.

 

В Управлении авиации утверждают, что вертолет выполнял гуманитарную миссию.

Ракета попала в него в тот момент, когда вертолет находился на земле.

В свою очередь, министерство обороны Афганистана сообщило об "инциденте с вертолетом частной компании", который произошел по техническим причинам.

Темы: Афганистан Молдова


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