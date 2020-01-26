"Южмаш" заказал в РФ алюминий на 110 миллионов рублей

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Воскресенье, 26 января 2020, 10:04

ГП "Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова" заключило соглашение с российским ООО "Промышленное обеспечение "Альфа-Металл" о поставках алюминия на 110 млн рублей или 42,90 млн гривен.

Источник: "Наші гроші" со ссылкой на данные системы "Прозорро"

Детали: В отчете о заключении договора заказчик не обнародовал марки и цены за килограмм. Согласно с соглашением, в этом году поставят алюминиевый прокат различного сортамента весом около 88 724 кг.

Завод "Южмаш" входит в сферу управления Государственного космического агентства Украины. С 2017 года "Южмаш" заключил с "Альфа-Металл" четыре соглашения о поставках российского алюминия на общую сумму 435 млн руб (315,10 млн грн.).

В описании прошлогодней закупки было отмечено, что алюминий нужен для изготовления заводом "Южмаш" основной конструкции первой ступени ракеты-носителя "Antares", главным разработчиком которой является американская компания "Northrop Grumman Innovation System" (бывшая "Orbital Sciences Corporation"). Ракета предназначена для доставки грузов на Международную космическую станцию.

По данным российского реестра, учредителями фирмы "ПО" Альфа-Металл "является Дмитрий Борунов и Сергей Горячев, а директором - Дмитрий Трищенко.

Темы: Росcия космос


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