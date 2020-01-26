Зеленский едет в Польшу на 75-ю годовщину освобождения Освенцима

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье едет в Польшу для участия в памятных мероприятиях, которые состоятся в Освенциме в 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Офис президента.

"26-27 января президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с рабочим визитом в Республике Польша с целью участия в памятных мероприятиях, которые пройдут в г. Освенциме в 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау", - говорится в сообщении.

Программой визита также предусмотрена встреча Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой.

В списке гостей церемонии, посвященной 75-летию освобождения бывшего концентрационного лагеря, также королевские пары из Голландии и Испании, а также премьер Франции и президент Германии.

Российского президента Владимира Путина не пригласили. Россию будет представлять посол этой страны в Варшаве.

Важнейшими гостями мероприятия будут бывшие заключенные. Организаторы анонсировали, что их приедет около двух сотен.