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США хотят заключить торговое соглашение с Британией до конца 2020 года

Воскресенье, 26 января 2020, 10:37
США хотят заключить торговое соглашение с Британией до конца 2020 года

Соединенные Штаты до конца года хотят договориться с Великобританией о новом торговом соглашение после Brexit.

Об этом заявил министр финансов США Стив Мнучин, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Мнучин считает, что Британия может одновременно вести переговоры о торговых соглашения с США и ЕС. "Я достаточно оптимистичен", - сказал он в Лондоне.

После Brexit Великобритания сможет вести переговоры и подписывать новые торговые соглашения со странами, которые не имеют существующих соглашений с ЕС - как, например, США.

Одновременно Великобритания также ведет переговоры о соглашении о свободной торговле с ЕС, чтобы гарантировать, что британские товары не будут подпадать под действие тарифов и других торговых барьеров после окончания переходного периода.

Мнучин сказал, что США "готовы выделить много ресурсов" на обеспечение торгового соглашения с Британией этого года.

"Мы говорили, что наша цель - ваша цель - пытаться достичь оба этих торговых соглашения в этом году. И я думаю, что с позиции США мы готовы выделить много ресурсов. У Великобритании и США очень похожи экономики с большой ориентацией на услуги, и я думаю, это будут очень важные отношения", - сказал он.

"Украинская правда" в Threads

Темы: BrexitСШАВеликобритания
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