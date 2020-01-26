Качиньский: Россия атакует там, где видит слабое место - как в Крыму и на Донбассе

Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Россия ищет слабые пункты в системе европейской демократии и "атакует там, где видит слабое место и шанс на победу, как было в Крыму и на востоке Украины".

Источник: Интервью Качиньского немецкой газете "Bild", сообщает Polske radio

Прямая речь: "Россия атакует там, где видит слабое место и шанс на победу. Так было в Крыму и на востоке Украины. Однако у нее (России - ред.) возникают проблемы там, где возникает решительное сопротивление, даже дипломатическое".

Детали: По словам лидера "ПиС", дело касается преимущественно Польши и балтийских стран, поэтому очень важно присутствие войск НАТО в этих странах.

Прямая речь: "Германия должна выслать больше войск, особенно в балтийские страны. В Польше историческое прошлое свидетельствует против присутствия у нас большего количества немцев. Германия должна принять это во внимание. Однако точно известно одно: нужны результативные подразделения быстрого реагирования в Восточной Европе".

Детали: Также Качиньский прокомментировал возможную ответственность президента РФ Владимира Путина за смоленскую трагедию, в которой 10 лет назад погиб его брат Лех Качиньский.

Прямая речь: "Основная проблема заключается в том, что Россия все еще не вернула нам обломков самолета, поэтому это нет возможности должным образом исследовать ... Я мог бы говорить с президентом Путиным о смерти своего брата. Но сначала я бы хотел вернуть обломки самолета".