Качиньский: Россия атакует там, где видит слабое место - как в Крыму и на Донбассе

1248 просмотров
Воскресенье, 26 января 2020, 12:03

Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Россия ищет слабые пункты в системе европейской демократии и "атакует там, где видит слабое место и шанс на победу, как было в Крыму и на востоке Украины". 

Источник: Интервью Качиньского немецкой газете "Bild", сообщает Polske radio

Прямая речь: "Россия атакует там, где видит слабое место и шанс на победу. Так было в Крыму и на востоке Украины. Однако у нее (России - ред.) возникают проблемы там, где возникает решительное сопротивление, даже дипломатическое".

Детали: По словам лидера "ПиС", дело касается преимущественно Польши и балтийских стран, поэтому очень важно присутствие войск НАТО в этих странах.

Прямая речь: "Германия должна выслать больше войск, особенно в балтийские страны. В Польше историческое прошлое свидетельствует против присутствия у нас большего количества немцев. Германия должна принять это во внимание. Однако точно известно одно: нужны результативные подразделения быстрого реагирования в Восточной Европе".

Детали: Также Качиньский прокомментировал возможную ответственность президента РФ Владимира Путина за смоленскую трагедию, в которой 10 лет назад погиб его брат Лех Качиньский.

Прямая речь: "Основная проблема заключается в том, что Россия все еще не вернула нам обломков самолета, поэтому это нет возможности должным образом исследовать ... Я мог бы говорить с президентом Путиным о смерти своего брата. Но сначала я бы хотел вернуть обломки самолета". 

Темы: Росcия Крым Донбасс Польша


powered by lun.ua
Материалы по теме
Гиркин с "новороссами" потребовали у Путина референдум о поправках в Конституцию РФ 26 января 2020, 10:54
"Южмаш" заказал в РФ алюминий на 110 миллионов рублей 26 января 2020, 10:04
После победы Зеленского деятельность Суркова в Украине прекратилась – росСМИ 25 января 2020, 23:47
Все новости
Главные новости
Коронавирусом заражены более 2 тысяч человек, количество жертв возросло до 56
В Канаде зафиксировали первый случай заболевания на коронавирус
День рождения Зеленского: первый тост говорил Разумков
В Афганистане ракета попала в вертолет из Молдовы, пострадали украинцы – СМИ
Все новости
Опыт

Как скролить соцсети с пользой

Лайфхаки

6 способов сделать еду на фото стильной

Объясняем

Как отследить и получить лекарства, купленные за госсредства

Поиск по сайту
Архив
Весь архів