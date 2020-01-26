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Немецкая контрразведка подозревает 550 военных Бундесвера в правом экстремизме

Воскресенье, 26 января 2020, 15:50
Немецкая контрразведка подозревает 550 военных Бундесвера в правом экстремизме

Немецкая военная контрразведка рассматривает около 550 дел, связанных с подозрением в участии военнослужащих бундесвера в правоэкстремистских организациях.

Об этом заявил руководитель Службы военной контрразведки Кристоф Грамм, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По словам Грамма, в 2019 году было начато 360 новых производств такого типа. В то же время подтвердить удалось лишь 14 случаев экстремизма в рядах вооруженных сил, из них восемь случаев правого экстремизма.

Эти военные уже уволены или находятся в процессе лишения должностей. Также Грамм добавил, что контрразведка зафиксировала 40 случаев "нехватки верности конституции" в бундесвере.

Грамм опроверг любые упреки в создании в рядах бундесвера "теневой армии" правых радикалов. По его словам, соответствующие подозрения были серьезно рассмотрены контрразведчиками, что позволило выявить среди военных экстремистов и солдат, которые демонстрировали "нехватку верности конституции".

"Чего мы не нашли - это решительно настроенной, целенаправленной или даже готовой к применению насилия группы, которая хотела бы государственного переворота", - заверил он.

В то же время наибольшее беспокойство контрразведчиков вызывают немецкие спецназовцы. Речь идет об элите Бундесвера - спецподразделении Kommando Spezialkräfte (KSK), в составе которого в правом экстремизме подозревают 20 человек. Это в пять раз больше, чем в среднем в немецкой армии, утверждает Грамм.

Он также напомнил, что в случае KSK речь идет о военных с особыми навыками и отношением к службе. "Речь идет по понятным причинам об отдельном подразделении, которое является пропитанным восприятием собственной элитарности, как, собственно, и должно быть", - отметил Грамм.

По его словам, это требует особенно тщательного расследования, потому что спецназовцы испытывают гораздо больший связь друг с другом по сравнению с другими подразделениями.

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Темы: Германия
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