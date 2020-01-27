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К концу января Украину припорошит мокрым снегом, хоть и без мороза

Понедельник, 27 января 2020, 08:08
К концу января Украину припорошит мокрым снегом, хоть и без мороза

В большинстве областей Украины до конца месяца, за исключением 27 января, ожидается мокрый снег либо дождь при плюсовой дневной температуре.

Источник: "Укринформ" со ссылкой Укргидрометцентр

Детали: 27 января в Украине переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром в западных и центральных областях местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, в Карпатах 4-9° мороза; днем 1-6° тепла

В Киеве также ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем ​​3-5 ° тепла.

В Киевской области ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем ​​1-6° тепла.

 

28 января в южных, большинстве центральных, днем ​​также в восточных областях и на Закарпатье, 29 января в Украине дождь и мокрый снег (в Карпатах и ​​на Закарпатье ночью 29 января значительные осадки).

Ветер южный с переходом в западной части на западный, 7-12 м/с, 29 января на Правобережье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3 ° тепла до 2 ° мороза, днем ​​1-6 ° тепла, в южных областях 5-10 ° тепла; в Карпатах ночью и днем ​​1-6° мороза.

 

В Киеве и столичном регионе облачно. Без осадков, лишь днем ​​29 января дождь и мокрый снег. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, днем ​​29 января местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​1-6° тепла.

 

30-31 января в южных областях Украины без значительных осадков, на остальной территории мокрый снег и дождь. Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем ​​0-6 ° тепла. В Карпатах снег, температура ночью 5-10° мороза, днем ​​2-7° мороза.

 

В Киеве и Киевской области ожидается мокрый снег и дождь. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​0-5° тепла.

 

Темы: погода
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