Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ: Во Львове было 11 обысков из-за хищения военного оборудования

Понедельник, 27 января 2020, 09:11
СБУ: Во Львове было 11 обысков из-за хищения военного оборудования

Контрразведчики Службы безопасности Украины блокировали механизм хищения товаров военного назначения из воинских частей региона и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Источник: сайт СБУ

Дословно: "Оперативники спецслужбы установили, что в группировку входили сотрудники одной из воинских частей. Вместе с сообщниками они организовали сделку по похищению запчастей и комплектующих к бронетехнике. Затем злоумышленники планировали нелегально переправить их через государственную границу Украины".

Детали: Контрразведчики провели 11 обысков во Львове и области по месту жительства фигурантов уголовного производства, а также хранения товаров военного назначения.

Во время следственных действий было обнаружено и изъято значительное количество военных приборов ночного видения, радиостанции, трансмиссии, балансиры, катки, детали гусеничных лент, электродвигатели вспомогательных систем и другие детали к бронетехнике.

Установлено, что серийные номера на части обнаруженных деталей повреждены.

 
 
 
 
 
 

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действии.

Операцию проводило управление СБУ во Львовской области совместно со следователями Территориального управления ГБР во Львове под процессуальным руководством военной прокуратуры.

"Украинская правда" в Threads

Темы: оружиеСБУкриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
оружие
Байден обсудит с Сунаком предоставление Украине кассетных боеприпасов
Украина в июне произвела больше снарядов, чем за весь прошлый год – Камышин
Резников рассказал об испытаниях украинской станции радиоэлектронной разведки
Последние новости
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
Все новости...
Реклама: