СБУ: Во Львове было 11 обысков из-за хищения военного оборудования

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Понедельник, 27 января 2020, 10:11

Контрразведчики Службы безопасности Украины блокировали механизм хищения товаров военного назначения из воинских частей региона и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Источник: сайт СБУ

Дословно: "Оперативники спецслужбы установили, что в группировку входили сотрудники одной из воинских частей. Вместе с сообщниками они организовали сделку по похищению запчастей и комплектующих к бронетехнике. Затем злоумышленники планировали нелегально переправить их через государственную границу Украины".

Детали: Контрразведчики провели 11 обысков во Львове и области по месту жительства фигурантов уголовного производства, а также хранения товаров военного назначения.

Во время следственных действий было обнаружено и изъято значительное количество военных приборов ночного видения, радиостанции, трансмиссии, балансиры, катки, детали гусеничных лент, электродвигатели вспомогательных систем и другие детали к бронетехнике.

Установлено, что серийные номера на части обнаруженных деталей повреждены.

 
 
 
 
 
 

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действии.

Операцию проводило управление СБУ во Львовской области совместно со следователями Территориального управления ГБР во Львове под процессуальным руководством военной прокуратуры.

Темы: оружие СБУ криминал


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