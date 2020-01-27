Минкульт эвакуируют из-за пожара

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Понедельник, 27 января 2020, 11:08

Утром 27 января из здания Министерства культуры эвакуируют сотрудников в связи с пожаром.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook

Дословно: "Идет эвакуация людей из административного здания Министерства культуры Украины. В 10:14 по улице Ивана Франко, 19 в 3-этажном здании на 3-м этаже Министерства возникло задымление в результате возгорания в подвальном помещении здания". 

 

Детали: На месте работают 30 спасателей и 10 единиц техники.

Украинская правда
Темы: Киев Минкультуры пожар


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