Утром 27 января из здания Министерства культуры эвакуируют сотрудников в связи с пожаром.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook

Дословно: "Идет эвакуация людей из административного здания Министерства культуры Украины. В 10:14 по улице Ивана Франко, 19 в 3-этажном здании на 3-м этаже Министерства возникло задымление в результате возгорания в подвальном помещении здания".

Детали: На месте работают 30 спасателей и 10 единиц техники.