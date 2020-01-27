Утром 27 января в здания Министерства культуры, молодежи и спорта произошел пожар, спасатели провели эвакуацию и спасли 4 человек.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook

Дословно: "В 10:14 по улице Ивана Франко, 19 в 3-этажном здании на 3-м этаже Министерства возникло задымление в результате возгорания в подвальном помещении здания".

Детали: На месте работали 30 спасателей и 10 единиц техники.

Впоследствии в ГСЧС добавили, что в 11:03 пожар в подвале локализовали на площади 30 м. кв.

Пожарные спасли 4 человека: 2-х с помощью автолестницы и 2-х вывели по лестнице.

В 11:24 пожар ликвидировали. Жертв и пострадавших нет.