Полиция установила похитителей французского оператора во время аннексии Крыма

Правоохранители установили лиц, которые являются организаторами похищения и незаконного удерживания французского оператора телеканала "CANAL +" Дэвида Жофрийо в начале аннексии Крыма Россией.

Источник: пресс-служба управления Национальной полиции Украины в АР Крым

Прямая речь начальника главка Нацполиции АРК Виталия Стрижака: "Иностранный оператор освещал события на оккупированном полуострове. Во время видеосъемки захвата боевиками украинских военных частей его похитили.

Освободить из плена Дэвида Жофрийо удалось благодаря влиянию международной ассоциации журналистов. Представители незаконного вооруженного формирования "самооборона Крыму" согласились освободить оператора в обмен на отснятый материал".

Детали: По его словам, полицейские установили двух мужчин, которые в 2014 году организовали похищение и незаконно удерживали оператора.

Он рассказал, что фигуранты были членами незаконного вооруженного формирования "самооборона Крыма". Один из злоумышленников был командиром роты незаконного вооруженного формирования, другой - его заместителем. Они активно участвовали в оккупации полуострова и территории Луганской области.

В частности они руководили действиями незаконно вооруженного формирования во время захвата админздания Верховной Рады АР Крым и разгона проукраински настроенных граждан, в результате чего погибли два человека.

В полиции сообщили, что боевкам заочно объявили подозрение сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Поэтому решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск".

Как стало известно Украинской правде, имена подозреваемых Турчаненко Сергей Анатольевич и Селиванов Станислав Филиппович, им грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним: