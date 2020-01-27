"Слуги народа" вошли во все партийные группы ПАСЕ, кроме коммунистической

Представители украинской правящей партии "Слуга народа" стали членами всего спектра партийных групп в ПАСЕ, кроме пророссийской группы крайне левых.

Об этом рассказала председатель украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько, сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Ясько сообщила, что члены украинской делегации вошли в группы Европейской народной партии, социалистов / зеленых, консерваторов и либералов. Примечательно, что депутаты от "Слуги народа", имеющие статус членов или заместителей членов ПАСЕ, вошли во все четыре названные группы - от либералов до консерваторов.

Единственная группа ПАСЕ, которая осталась без украинцев - это группа "Объединенных европейских левых", которая включает депутатов-коммунистов и является открыто пророссийской. Также украинцев, очевидно, не будет в группе, которую могут создать россияне с путинской "Единой России" и дружественные им депутаты, пока имеющие статус внефракционных.

Больше всего украинцев будет представлено в группе Европейской народной партии, куда вошли четыре депутата от СН: (Ясько, Забуранная, Мезенцева, Камельчук), двое от "Голоса" (Умеров и Василенко), двое от "Батькивщины" - (Соболев и Власенко) и двое из группы "За будущее" (Лубинец, Билозир).

В группе социалистов, демократов и зеленых будут работать три представителя "Слуги народа" (Мережко, Медяник, Скичко) и два от ОПЗЖ (Левочкина и Волошин).

В группе европейских консерваторов – три представителя СН (Кальченко, Наталуха, Хоменко) и Гончаренко от "Евросолидарности".

В Альянсе либералов и демократов за Европу - четыре депутата от СН (Бардина, Овчинникова, Ковальчук, Кравчук) и Лопушанский от "Евросолидарности".

Обращает на себя внимание то, что ни один из представителей "Евросолидарности" не вошел в группу Европейской народной партии, хотя партия Порошенко имеет статус сестринской партии в ЕНП.

Ранее сообщалось, что Украина и ее партнеры в понедельник дважды оспорят права делегации РФ в ассамблее.

О нынешней сессии читайте подробнее: "Зе-ПАСЕ: сможет ли украинская команда не проиграть россиянам в Страсбурге".