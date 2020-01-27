Административное устройство: Минрегион опубликовал концепт

Министерство развития общин и территорий обнародовало тематику законопроекта "Об основах административно-территориального устройства", текст которого еще не доступен на сайте Верховной Рады.

Источник: сайт Министерство развития общин и территорий, страница проекта закона №2804, зарегистрированного 24 января

Дословно министерство: "Принятие такого закона позволит решить ряд давних проблем.

К примеру, действующее законодательство в сфере административно-территориального устройства не дает определения понятию "административно-территориальной единицы".

Также существует несогласованность отдельных норм Конституции Украины, закона "О местном самоуправлении в Украине" и несовершенство законодательства о порядке решения вопросов административно-территориального устройства.

Ведь в Украине до сих пор действует указ президиума Верховного Совета Украинской PCP "О порядке решения вопросов административно-территориального устройства Украинской PCP" от 12 марта 1981 года".

Детали: Минрегион отмечает, что разработанный им законопроект войдет в пакет нормативно-правовых актов по децентрализации.

Он определяет основные принципы административно-территориального устройства Украины, порядок создания, ликвидации, установления и изменения границ административно-территориальных единиц и населенных пунктов.

Законопроект предполагает существование государственного реестра административно-территориальных единиц и населенных пунктов, с содержанием перечня информации об их границах, площади и населении.

Этому предшествовало: Заместитель министра развития общин и территорий Вячеслав Негода заявлял, что законопроект унормирует порядок и установит четкие процедуры, как и какие органы власти могут решать в нашей стране вопросы админтерустройства.

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