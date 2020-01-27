Дуда предложил Зеленскому увековечить память украинцев и поляков, которые боролись против большевиков

1076 просмотров
Понедельник, 27 января 2020, 15:34

Президент Польши Анджей Дуда предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому совместно почтить память военных двух стран, которые совместно боролись против наступления Красной армии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Дуда сказал на совместной пресс-конференции с Зеленским.

"Мы говорили о совместных действиях в этом году для укрепления связей между странами. Я предложил совместно увековечить память украинских и польских солдат, которые в 1920 году боролись против большевиков. Польских солдат мы символически называем "солдатами Пилсудского", хотя в то время было много важных политиков. В Украине в то время был Петлюра и были украинские солдаты, которые так же храбро сражались в этой войне и отдали жизнь за то же дело, что и наши солдаты ", - сказал Дуда.

"Я очень рад, что многие исторические вопросы между Украиной и Польшей теперь спокойно и последовательно решаются. Я поблагодарил господина президента за разрешение на эксгумационные работы, благодаря чему мы можем увековечить память наших солдат во Львове и других местах, а это для нашего народа очень важно", - добавил польский президент.

Как известно, в апреле 1920 года состоялась Киевская операция войска польского - наступательная операция войск польского и армии УНР, целью которой было отбить Киев у большевиков.

Занять Киев удалось лишь на несколько недель, после чего он снова перешел под контроль Красной армии.

Темы: Польша Зеленский


powered by lun.ua
Материалы по теме
Польша восстановит могилу УПА на горе Монастырь 27 января 2020, 15:09
Зеленский: Холокост – это трагический урок для всего человечества 27 января 2020, 12:29
Зеленский в Освенциме назвал задачу №1 для каждого мирового лидера 26 января 2020, 21:19
Все новости
Главные новости
Боевик ОРДО ранил полицейского в Киеве
В СНБО решили, что делать в связи с распространением коронавируса
Полиция установила похитителей французского оператора во время аннексии Крыма
СБУ: Во Львове было 11 обысков из-за хищения военного оборудования
Все новости
соцсети

12 фишек Instagram, о которых не все знают

психология

Без разводов: что может спасти отношения

исследование

Что может помешать нам путешествовать в космосе

Поиск по сайту
Архив
Весь архів