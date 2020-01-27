Экс-судья из Киевской области скрыла заем на более чем 600 тысяч – НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро подозревает экс-судью Вышгородского райсуда Киевской области в сокрытии займа на более чем 600 тысяч гривен.

Источник: сайт НАБУ

Дословно: "27 января НАБУ и САП сообщили экс-судье Вышгородского районного суда Киевской области о подозрении во внесении заведомо недостоверных данных в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины)".

Детали: По данным следствия, в декларациях за 2016 2017 и 2018 годы бывшая судья не указала финансовые обязательства, возникшие у нее в результате получения займа.

В частности, подозреваемая в декларации за 2016 и 2017 годы не указала сведения на общую сумму более 669 тысяч гривен, а в декларации за 2018 год – на более чем 659 тысяч гривен.

Отмечается, что досудебное расследование указанных фактов продолжается с августа 2019 года.