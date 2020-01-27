Железнодорожный вокзал в Киеве "заминировали", все эвакуированы

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Понедельник, 27 января 2020, 16:17

Из-за сообщения о заминировании временно ограничено работу Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.

Источник: Пресс-служба Укрзализныци

Дословно: "Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители. Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы".

Предыстория: 24 января из-за "минирования" в Киеве закрывали сразу 5 центральных станций метро.

Украинская правда
Темы: Киев железная дорога


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