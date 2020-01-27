Послы ЕС поддержали расширение санкций за "выборы" в Крыму – СМИ

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Понедельник, 27 января 2020, 17:56

Послы ЕС поддержали предложение о расширении санкций, связанных с аннексией Крыма Российской Федерацией.

Об этом сообщает польское агентство PAP со ссылкой на источники в ЕС, передает "Европейская правда".

"Послы государств ЕС поддержали предложение о расширении санкций, связанных с аннексией Крыма Россией", - сказал дипломат ЕС.

Санкции связаны с местными "выборами", проведенными Россией в оккупированном Крыму. Они заключаются в добавлении нескольких лиц в черный список тех, кому запрещен въезд в ЕС и чьи активы на территории блока заморожены.

Как сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк, ЕС добавит в санкционный список 7 человек.

Совет ЕС утвердит решение о расширении санкций во вторник.

Ранее дипломатические источники сообщали, что расширение санкций блокировал Кипр, который таким образом пытался заставить ЕС к более жестким санкциям против Турции в связи с буровыми работами в экономической зоне острова.

"Утром в понедельник Кипр отказался от оговорок относительно наложения дополнительных санкций в связи с аннексией Крыма", - сообщил европейский дипломат.

В сентябре 2019 года ЕС принял решение о продлении санкций против 170 человек и 44 компаний в связи с аннексией Крыма на 6 месяцев.

Темы: ЕС санкции Росcия Крым


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