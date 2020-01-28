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На Лысой горе в Киеве нашли кучу боеприпасов: туда советуют не ходить

Вторник, 28 января 2020, 13:00
На Лысой горе в Киеве нашли кучу боеприпасов: туда советуют не ходить

Музей "Киевская крепость" призвал воздержаться от прогулок по Лысой горе на улице Саперно-Слободская, потому что там обнаружили много взрывоопасных предметов.

Источник: сайт музея "Киевская крепость"

Досливо: "Еще раз обращаемся к Вам с настоятельной просьбой воздержаться от прогулок по Лысой горе (ул. Саперно-Слободская).

 

С начала работ (май 2018 г.) специалистами из-за сложности рельефа, глубины залегания и "засоренности" территории колючей проволокой, на сегодня обследовано лишь 30га! 30га из 131".

Детали: На сайте музея опубликовали снимки обнаруженных взрывоопасных предметов, которые вывезли и обезвредили в последние дни.

В "Киевской крепости" призвали гидов воздержаться от экскурсий по Лысогорскому форту, потому что они не могут гарантировать безопасность людям.

 
 
 
 
 

Украинская правда

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Темы: Киеворужиевзрыв
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