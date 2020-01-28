Президент Грузии не решилась поддержать новые санкции против РФ

Во время визита в Парламентскую ассамблею Совета Европы президент Грузии Саломе Зурабишвили ушла от ответа на вопрос о новых санкциях против России.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

На выступление и общение Зурабишвили с депутатами было отведено 60 минут, обычно иностранные лидеры оставляют большую часть этого времени для ответов на вопросы. Вопреки этой традиции, Зурабишвили говорила 50 минут и оставила минимум времени для вопросов. На единственный вопрос, касавшийся наказания России за агрессию против Грузии, она так и не ответила.

Представитель украинской делегации Алексей Гончаренко ("Евросолидарность") попросил Зурабишвили объяснить, поддержит ли официальный Тбилиси идею введения новых санкций против РФ, поскольку механизм их внедрения сейчас обсуждается в Совете Европы.

Лидер Грузии избежала комментариев по существу, отметив лишь, что России проще избегать санкций в рамках "старого" санкционного механизма - мониторингового. "Россия действительно не выполняет свои обязательства. Проблема здесь в том, что чем больше государство - тем меньше к нему внимания в рамках мониторинговых процедур", - сказала Зурабишвили.

Стоит заметить, что глава МИД Грузии и действующий председательствующий в Комитете министров Совета Европы Давид Залкалиани, выступавший в ПАСЕ в понедельник, также избегал упоминаний о наказании России за агрессию против Грузии и Украины.

Как известно, 20% территории Грузии сейчас находятся под российской оккупацией.