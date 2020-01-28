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Партиям возместили почти полмиллиарда затрат на выборах

Вторник, 28 января 2020, 14:06
Партиям возместили почти полмиллиарда затрат на выборах

Парламентским партиям в январе полностью возместили расходы на избирательную кампанию. Совокупно партии получили 467,3 миллиона гривен.

Источник: ответ ЦИК на запрос общественного движения "ЧЕСНО"

Ответ ЦИК на запрос:"... Средства на возмещение политическим партиям расходов, связанных с финансированием их предвыборной агитации на указанных выборах, перечислено Центральной избирательной комиссией в полном объеме".

 

Детали: Таким образом ЦИК выполнила норму закона "О политических партиях в Украине". Норма о возмещении расходов была включена в закон конце 2015 года вместе с введением госфинансирования и финотчетности для партий.

Совокупная сумма компенсации составляет 467,3 миллиона. По закону из бюджета компенсируется 100% расходов каждой из партий, которая преодолела 5%-ный барьер и прошла в парламент.

Наибольшую компенсацию получила партия "Слуга народа" - 114,6 млг гривен, дальше "Голос" - 105,7 млн грн, "Европейская солидарность" - 99,5 млн грн, "Батькивщина" - 87,2 млн грн, а меньше всего получила "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 60,3 миллиона грн.

Отмечается, что столько эти партии официально потратили на выборах в Раду по избирательному счету.

Темы: виборыВерховная РадаЦИК
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