Нидерландские депутаты поддержали коллегу и отменили визит в Россию

2406 просмотров
Вторник, 28 января 2020, 15:55

Нидерландские депутаты во вторник отменили запланированную поездку в Россию после того, как одному из них РФ отказала во въезде.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.nl.

Депутат от партии "Демократы-66" Сьюрд Сьюрдсма, известный критикой РФ, оказался в "черном списке" Российской Федерации. В связи с этим политик не смог бы принять участие в поездке парламентариев в РФ, которую нидерландские депутаты запланировали на февраль.

Из солидарности с Сьюрдсмой комитет по иностранным делам решил вообще отменить депутатский визит. Комитет единогласно считает, что россияне не имеют права вмешиваться в состав нидерландской делегации.

Несмотря на протест со стороны министра иностранных дел Стефа Блока, россияне остались на своей позиции и не стали позволять политику въехать.

Сьюрдсма считает, что отказ связан с его критическим отношением к Москве, в частности, по поводу дела MH17. Официально об этом ничего не сообщалось.

Парламентский комитет хочет вызвать российского посла, чтобы он объяснил решение Российской Федерации.

Темы: Нидерланды Росcия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Премьер Нидерландов впервые официально извинился за роль страны в Холокосте 27 января 2020, 08:43
У Трампа давили на Нидерланды для отмены продажи Китаю чиповой технологии – СМИ 6 января 2020, 12:06
MH17: Россия не видит причин выдавать Цемаха Нидерландам 12 декабря 2019, 22:30
Все новости
Главные новости
Коронавирус: МИД советует украинцам бежать из Китая
Правительство изменило принцип формирования цены на газ для населения
Мать убитой Окуевой: У следствия есть записи, на которых обсуждают плату киллеру
В дела Майдана вернули прежний состав прокуроров
Все новости
здоровье

Седина – это не только о старости. 4 фактора, которые влияют на поседение

еда

Безопасны ли сыры с плесенью и есть ли у них антибиотики?

тест

Какого домашнего любимца вам лучше завести?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів