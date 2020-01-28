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Нидерландские депутаты поддержали коллегу и отменили визит в Россию

Вторник, 28 января 2020, 14:55

Нидерландские депутаты во вторник отменили запланированную поездку в Россию после того, как одному из них РФ отказала во въезде.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.nl.

Депутат от партии "Демократы-66" Сьюрд Сьюрдсма, известный критикой РФ, оказался в "черном списке" Российской Федерации. В связи с этим политик не смог бы принять участие в поездке парламентариев в РФ, которую нидерландские депутаты запланировали на февраль.

Из солидарности с Сьюрдсмой комитет по иностранным делам решил вообще отменить депутатский визит. Комитет единогласно считает, что россияне не имеют права вмешиваться в состав нидерландской делегации.

Несмотря на протест со стороны министра иностранных дел Стефа Блока, россияне остались на своей позиции и не стали позволять политику въехать.

Сьюрдсма считает, что отказ связан с его критическим отношением к Москве, в частности, по поводу дела MH17. Официально об этом ничего не сообщалось.

Парламентский комитет хочет вызвать российского посла, чтобы он объяснил решение Российской Федерации.

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Темы: НидерландыРосcия
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