За "прощение" России в ПАСЕ голосовала Западная Европа и одна украинка

Голосование по поводу полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы выявило четкое разделение между странами – из которого впрочем было несколько исключений.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Решение, принятое поздно вечером 29 января, стало проигрышем украинской делегации. Полномочия россиян, которые объявили ультиматум в адрес ПАСЕ, были подтверждены в полном объеме, а почти все правки, предложенные Украины – отклонены.

За это решение проголосовали 96 депутатов, против – 44, еще 7 воздержались.

Украинская делегация голосовала в полном составе – свои голоса отдали 12 членов депутатов. 11 из них нажали кнопку "против", но одна представительница Украины поддержала возвращение россиян. Это – член ассамблеи от ОПЗЖ Юлия Левочкина. По информации ЕвроПравды, она еще в Киеве предупредила коллегам, что выступает против обжалования полномочий РФ и не будет участвовать в их действиях по этому поводу. Левочкина также поддержала "новую санкционную процедуру", которая практически уничтожает возможность наложить санкции на РФ в дальнейшем, и голосовала против всех украинских поправок к этим документам.

Украину поддержали все члены грузинской, литовской, латвийской, делегаций, принявшие участие в голосовании, почти все шведы и все поляки кроме одной представительницы (она воздержалась). Также вместе с Украиной проголосовал один молдаванин, представитель оппозиционного блока ACUM, один словак (остальные отдали голоса "за" Россию), один турок (другие также поддержали РФ).

Представители Западной Европы, которые были в зале во время голосования, почти единодушно поддержали РФ. Украине свои голоса отдали лишь двое голландцев, один испанец и один британец.

Как сообщалось, ранее в ПАСЕ официально разрешили работать российским депутатам, которые голосовали за аннексию Крыма.

Примечательно, что накануне ассамблея приняла жесткое решение о наказании Польше за недемократические действия правительства. Подробнее в статье "Жесткость для Польши, диалог для России: ПАСЕ избрала новую страну для критики".