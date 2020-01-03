Россия прекратила подачу нефти в Беларусь

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Пятница, 3 января 2020, 10:53

Россия прекратила подачу нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ)  Беларуси.

Источник: российское агентство "Интерфакс-Запад"

Детали: По данным агентства, об отсутствии соглашений заявили два НПЗ - "Нафтан" в Новополоцке Витебской области и Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Гомельской области.

На предприятиях отмечают, что текущие запасы нефтяного сырья позволят сохранить загрузку НПЗ на технологически приемлемом уровне до середины января.

Прямая речь представителя одного из НПЗ: "Мы работаем со сниженной загрузкой на остатках сырья, которые были накоплены в декабре. Контракты на поставку нефти по-прежнему не заключены, поставки отсутствуют с 1 января".

Детали: Представитель другого НПЗ также подтвердил, что контрактов на поставку нефти нет

Что было раньше: Беларусь накануне Нового года не смогла заключить контракты об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года.

31 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко по результатам трех телефоннных разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым договорился  о поставках нефти без контракта, но поручил обеспечить поставки нефти из альтернативных источников.

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Напомним: Как сообщали СМИ Путин и Лукашенко согласовали ряд документов, содержание которых не разглашается. Сообщалось, что речь идет об углублении сотрудничества в рамках Союзного государства. Белорусская оппозиция опасается, что речь может идти о подчинении Минска Москве до отказа Беларуси от суверенитета.

Как Путин, так и Лукашенко отрицают, что речь идет о потере Беларусью суверенитета. При этом стороны нередко обмениваются резкими заявлениями.

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что финальные договоренности об углублении интеграции между Россией и Беларусью блокируют три группы вопросов - о налогах, нефти и газе.

Темы: Беларусь Росcия нефть


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