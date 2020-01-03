ТВ канал для оккупированных территории заработает 15 февраля, назначено руководство
Государственный телеканал для временно оккупированных территорий начнет вещание 15 февраля.
Источник: пресс-служба Министерства культуры, молодежи и спорта
Дословно: "На первом этапе канал будет объединять украинско- и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп, и информационное вещание собственного производства".
Детали: Канал создается на базе канала UA|TV. Директора нового телеканала выберут путем конкурсного отбора в январе.
К тому моменту исполнять его обязанности будет заместитель директора Юлия Островская.
Руководителем информационного вещания станет бывшая главный редактор 24 канала Елена Трибушная. В Министерстве отмечают, что новый канал должен донести в своем эфире к людям, которые проживают на временно оккупированных территориях, правду о том, что происходит в Украине, и начать диалог с ними.
Предыстория: Ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сообщал, что украинский телеканал, который будет вещать на оккупированных территориях, должен быть запущен в феврале 2020 года.