Украина ввела безвиз для британцев

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Четверг, 30 января 2020, 11:15

Украина ввела безвизовый режим въезда и транзитного проезда для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Безвиз будет действовать на временной основе с 31 января 2020 по 30 января 2021 года.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий указ №28 / 2020 от 29 января за подписью президента Украины Владимира Зеленского обнародован на сайте главы государства.

"Ввести на период с 31 января 2020 до 30 января 2021 безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней", - говорится в тексте указа.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Читайте подробнее в статье "Безвиз после Brexit: почему Украина возобновит безвизовый режим для Британии только на год".

Темы: безвиз Великобритания Украина


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