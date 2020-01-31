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Украина и Британия почти согласовали новое торговое соглашение

Пятница, 31 января 2020, 15:18

Украина и Великобритания почти согласовали текст договора о свободной торговле, которое начнет действовать после завершения так называемого переходного периода в Британии.

Об этом сообщил торговый представитель Украины, заместитель министра экономики Тарас Качка, пишет "Европейская правда".

Выход Великобритании из ЕС сегодня ничего не меняет в торговых отношениях Украины и Великобритании, подчеркнул Качка. До 31 декабря 2020 года между обеими странами по-прежнему будет действовать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Это происходит в силу положений соглашения об условиях выхода Британии из ЕС", - пояснил он на своей странице в Facebook.

А уже с 1 января 2021 года между нашей страной и Великобританией будет действовать соглашение о свободной торговле, заверил Качка. По его словам, его текст уже согласован.

"Готовясь к жесткому Brexit, мы уже согласовали текст этого договора. Теперь у нас есть дополнительное время для того, чтобы усовершенствовать некоторые его элементы", - отметил замминистра.

Напомним, после 23:00 по Гринвичу 31 января Великобритания, которая вступила в ЕС в 1973 года, больше не будет государством-членом и будет считаться третьей страной. В течение переходного периода, который начнется немедленно, Великобритания продолжит применять законы ЕС, но больше не будет представлена ​​в институтах Евросоюза.

Темы: ВеликобританияУкраинавизы
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