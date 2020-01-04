В Украину анонсировали визит российского деятеля, поддержавшего оккупацию Крыма

В Украину анонсировали визит и выступление на бизнес-форуме российского политика и деятеля Ирины Хакамады, которая предлагала "выкупить" Крым у Украины и поддерживала оккупацию полуострова.

Источник: Укринформ со ссылкой на сообщение организаторов бизнес-форума, лидер Меджлиса Рефат Чубаров в Facebook, Госпогранслужба в комментарии 5 каналу

Детали: Согласно анонсу организаторов, проведение бизнес-форума анонсировано на конец февраля. Хакамада выступит в Киеве "впервые за 6 лет".

В свою очередь лидер Меджлиса зяавив, что Хакамада, которая "поддержала оккупацию Россией Крыма", теперь "собирается в Украину".

Дословно: "Расслабляйтесь в предвкушении наслаждения ... Вся московская дрянь, которая поддержала оккупацию Россией Крыма, собирается в Украину ... подножный корм в Москве закончился, ослабели, поправиться решили в Киеве", - заявил Чубаров.

Детали: В Госпогранслужбе заявили, что "будут действовать по обстоятельствам".

Прямая речь спикера ГПСУ Андрея Демченко: "Пограничники будут действовать в рамках действующего законодательства. Если в отношении нее (Хакамады - ред.) будет действовать запрет на въезд - пограничники выполнят этот запрет других правоохранительных органов и тогда откажут ей во въезде".

"В случае, если она посещала незаконно оккупированный Крым, то ей также будет отказано во въезде на территорию Украины. Все обстоятельства будут устанавливаться в ходе проверки, а также непосредственно в момент пересечения данным лицом государственной границы Украины", - добавил он.