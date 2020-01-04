В Украину анонсировали визит российского деятеля, поддержавшего оккупацию Крыма

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Суббота, 4 января 2020, 17:59

В Украину анонсировали визит и выступление на бизнес-форуме российского политика и деятеля Ирины Хакамады, которая предлагала "выкупить" Крым у Украины и поддерживала оккупацию полуострова.

Источник: Укринформ со ссылкой на сообщение организаторов бизнес-форума, лидер Меджлиса Рефат Чубаров в Facebook

Детали: Согласно анонсу организаторов, проведение бизнес-форума анонсировано на конец февраля. Хакамада выступит в Киеве "впервые за 6 лет".

В свою очередь лидер Меджлиса зяавив, что Хакамада, которая "поддержала оккупацию Россией Крыма", теперь "собирается в Украину".

Дословно: "Расслабляйтесь в предвкушении наслаждения ... Вся московская дрянь, которая поддержала оккупацию Россией Крыма, собирается в Украину ... подножный корм в Москве закончился, ослабели, поправиться решили в Киеве", - заявил Чубаров.

Темы: Крым Росcия оккупация


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