Выступление Хакамады, которая поддержала аннексию Крыма, отменили

Организаторы бизнес-форума, на котором среди участников была заявлена российский политик и деятель Ирина Хакамада, объявили об отмене ее участия в мероприятии.

Источник: сообщение организаторов форума в Facebook

Дословно: "Мы пригласили спикеров из разных уголков мира, чтобы они поделились своим жизненным опытом и своими ценностями. Но так вышло, что некоторые из этих ценностей, на поверку, не соответствуют нашим. И узнали мы об этом позже, чем хотелось бы".

"Мы хотим извиниться перед нашими гостями, за то, что один из запланированных спикеров - бизнес-тренер Ирина Хакамада - не выступит на DreamBIG Forum. Несмотря на то, что мы провели первичную проверку и согласовали возможность ее въезда с соответствующими органами, мы вынуждены отказаться от ее выступления".