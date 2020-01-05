Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Выступление Хакамады, которая поддержала аннексию Крыма, отменили

Воскресенье, 5 января 2020, 14:42
Выступление Хакамады, которая поддержала аннексию Крыма, отменили

Организаторы бизнес-форума, на котором среди участников была заявлена российский политик и деятель Ирина Хакамада, объявили об отмене ее участия в мероприятии. 

Источник: сообщение организаторов форума в Facebook

Дословно: "Мы пригласили спикеров из разных уголков мира, чтобы они поделились своим жизненным опытом и своими ценностями. Но так вышло, что некоторые из этих ценностей, на поверку, не соответствуют нашим. И узнали мы об этом позже, чем хотелось бы". 

"Мы хотим извиниться перед нашими гостями, за то, что один из запланированных спикеров - бизнес-тренер Ирина Хакамада - не выступит  на DreamBIG Forum. Несмотря на то, что мы провели первичную проверку и согласовали возможность ее въезда с соответствующими органами, мы вынуждены отказаться от ее выступления".

Предыстория: 

  • Ранее организаторы форума заявили, что в конце февраля в Киеве "впервые за 6 лет" выступит российский политик и деятель Ирина Хакамада, которая предлагала "выкупить" Крым у Украины и поддерживала оккупацию полуострова.
  • В Госпогранслужбе заявили, что "будут действовать по обстоятельствам" и в рамках действующего законодательства. В случае, если в отношении Хакамады будет действовать запрет на въезд - пограничники выполнят этот запрет других правоохранительных органов и откажут ей во въезде, заявили в ГПСУ.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияКрыманнексия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Росcия
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Зеленский о пророссийских настроениях в Словакии: Это протерористическая позиция
Глава МИД Британии предостерег Россию от провокаций на ЗАЭС
Последние новости
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
Все новости...
Реклама: