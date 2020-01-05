Выступление Хакамады, которая поддержала аннексию Крыма, отменили

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Воскресенье, 5 января 2020, 15:42

Организаторы бизнес-форума, на котором среди участников была заявлена российский политик и деятель Ирина Хакамада, объявили об отмене ее участия в мероприятии. 

Источник: сообщение организаторов форума в Facebook

Дословно: "Мы пригласили спикеров из разных уголков мира, чтобы они поделились своим жизненным опытом и своими ценностями. Но так вышло, что некоторые из этих ценностей, на поверку, не соответствуют нашим. И узнали мы об этом позже, чем хотелось бы". 

"Мы хотим извиниться перед нашими гостями, за то, что один из запланированных спикеров - бизнес-тренер Ирина Хакамада - не выступит  на DreamBIG Forum. Несмотря на то, что мы провели первичную проверку и согласовали возможность ее въезда с соответствующими органами, мы вынуждены отказаться от ее выступления".

Украинская правда
Темы: Росcия Крым аннексия


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