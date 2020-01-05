Выступление Хакамады, которая поддержала аннексию Крыма, отменили
Организаторы бизнес-форума, на котором среди участников была заявлена российский политик и деятель Ирина Хакамада, объявили об отмене ее участия в мероприятии.
Источник: сообщение организаторов форума в Facebook
Дословно: "Мы пригласили спикеров из разных уголков мира, чтобы они поделились своим жизненным опытом и своими ценностями. Но так вышло, что некоторые из этих ценностей, на поверку, не соответствуют нашим. И узнали мы об этом позже, чем хотелось бы".
"Мы хотим извиниться перед нашими гостями, за то, что один из запланированных спикеров - бизнес-тренер Ирина Хакамада - не выступит на DreamBIG Forum. Несмотря на то, что мы провели первичную проверку и согласовали возможность ее въезда с соответствующими органами, мы вынуждены отказаться от ее выступления".
Предыстория:
- Ранее организаторы форума заявили, что в конце февраля в Киеве "впервые за 6 лет" выступит российский политик и деятель Ирина Хакамада, которая предлагала "выкупить" Крым у Украины и поддерживала оккупацию полуострова.
- В Госпогранслужбе заявили, что "будут действовать по обстоятельствам" и в рамках действующего законодательства. В случае, если в отношении Хакамады будет действовать запрет на въезд - пограничники выполнят этот запрет других правоохранительных органов и откажут ей во въезде, заявили в ГПСУ.