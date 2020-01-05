Резонансное убийство в Каховке: Под управлением полиции продолжаются протесты

В Каховке продолжаются протесты под управлением полиции через резонансное убийство местного жителя.

Источник: Hromadske, трансляция МОСТ

Детали: 5 января на акцию собрались около 50 местных жителей и родственники убитого. Возле отделения полиция дежурит около 15 правоохранителей.

Как заявил участникам акции начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Херсонской области Николай Вербицкий, по делу назначен ряд экспертиз.

Дословно: "По договоренности с представителями потерпевших, мы допускаем к проведению компьютерно-технических экспертиз в отношении мобильных телефонов, ноутбуков, изъятых компьютеров, домофонов вблизи места происшествия представителя потерпевших, который будет следить за проведение экспертиз", - заявил он.

Прямая речь Вербицкого: "Относительно экспертизы трупа. Поскольку у потерпевших есть вопросы и они требуют, чтобы была проведена повторная судебно-медицинская экспертиза, которая ответит на противоречивые вопросы - из какого количества видов оружия были выстрелы, какие конкретно были телесные повреждения, сколько их было, характерны ли они для боевого огнестрельного оружия, которое было изъято. ... На все эти вопросы даст ответ повторная экспертиза, которую 6 января проведет комиссия в составе трех человек".

Детали: Вербицкий также заявил, что на судмедэкспертизе смогут присутствовать представители потерпевших, которые будут следить за объективностью проведения СМЭ.

фото - hromadske

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