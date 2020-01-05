Зеленский в Омане встретился с министром

Во время поездки в Оман президент Владимир Зеленский встретился с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.

Источник: Офис президента

Дословно: "Стороны обсудили укрепление отношений между странами, в частности сделали акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.

Также был отмечен рост товарооборота, который в прошлом году увеличился на 10%, достигнув $ 80 миллионов, и активизация контактов на уровне торгово-промышленных палат".

Детали: Участники встречи также договорились продолжить практику украинского-оманских бизнес-форумов, два из которых состоялось в Киеве в 2019 году.

Зеленский отметил, что Украина заинтересована в прямых инвестициях из Омана, отметив такие перспективные отрасли, как энергетика и тяжелая промышленность, строительство, сельское хозяйство, информационные технологии и инновации, развитие инфраструктуры, медицина, туризм.

Что предшествовало: В воскресенье Офис президента сообщил, что Зеленский вместе с семьей улетел в Оман, где у него в ближайшие дни запланированы встречи на высшем уровне.

Также в ОП заявили, что из Украины Зеленский полетел рейсовым самолетом за собственные средства.

По данным СМИ, Зеленский отдыхает вблизи столицы Омана - города Маскат, и живет в 5-звездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.