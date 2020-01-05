Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Крыму стали еще больше блокировать украинские сайты

Воскресенье, 5 января 2020, 21:13
В Крыму стали еще больше блокировать украинские сайты

В оккупированном Крыму 9 провайдеров в 9-ти населенных пунктах полностью блокируют 18 украинских информационных сайтов и 2 социальные сети, а также сайты Меджлиса крымскотатарского народа, Хизб ут-Тахрир и Свидетелей Иеговы.

Источник: мониторинг Крымской правозащитной группы (КПГ), который был проведен в ноябре-декабре 2019 года

Дословно: "Проверку доступности сайтов мониторы провели с помощью сетей 9 разных провайдеров в 9 крымских населенных пунктах: БелНет (Белогорск), SevStar (Севастополь), Мечта (Симферополь), Боспортелеком (Керчь), ЯлтаНет (Ялта), SkyLine (Красноперекопский район), Сиваш-нет (Красноперекопск), Гигабайт (Бахчисарай), Джанкой-онлайн (Джанкой).

По состоянию на конец декабря 2019 года, эти провайдеры не дают доступ минимум к 23 сайтам, которые свободно работают на подконтрольной Украине территории: Украинская правда, Цензор.нет, QHA, След.нет, UAinfo, 5 канал, 112 Украина, Апостроф, Фокус, Главком, Центр журналистских расследований, ТонеТо, Депо, РБК, Укринформ, Левый берег, Зеркало недели, Стрічка, а также сайты социальных сетей Линкедин и Телеграмм и сайты Меджлиса крымскотатарского народа, Свидетелей Иеговы и Хизб ут-Тахрир.

Кроме того, у 8 из 9 провайдеров заблокирован сайт Апостроф. У 5 провайдеров из 9 недоступен сайт общественного объединения "Крымская Солидарность". Сайты Радио НВ, 112 Украина и 24 канала недоступны у 1 провайдера из 9".

Детали: Отмечается, что как минимум 6 украинских информационных сайтов у перечисленных провайдеров доступны только частично.

При этом всего несколько сайтов из списка заблокированы со ссылкой на требования Роскомнадзора. В основном с сайтами не устанавливается соединение либо на экране появляется надпись "Ошибка 403".

Правозащитники отмечают, что провайдеры блокируют даже те сайты, которые не внесены в реестр запрещенных в России. Значит, формальных оснований для ограничения доступа к таким ресурсам нет даже в законодательстве РФ.

Крымская правозащитная группа призывает международные организации и правительства усилить давление на Российскую Федерацию для того, чтобы она прекратила блокирование медиа и другие незаконные ограничения свободы слова в Крыму.

Что предшествовало: По результатам мониторинга Крымской правозащитной группы за февраль-март 2019 года сообщалось, что десять провайдеров в оккупированном Крыму полностью блокируют 12 украинских информационных сайтов и 2 социальные сети. Кроме этого, 28 сайтов были заблокированы частично.

Украинская правда
Темы: КрыминтернетСМИсвобода слова
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Крым
Оккупанты говорят, что запустили реверсное движение по Крымскому мосту
Оккупанты заявляют, что Крым атаковали почти 30 беспилотников
ISW оценил последствия взрыва на Крымском мосту
Последние новости
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
Все новости...
Реклама: