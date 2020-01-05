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Возле посольства США в Ираке снова упали ракеты

Воскресенье, 5 января 2020, 21:47
Возле посольства США в Ираке снова упали ракеты

По меньшей мере две ракеты попали в периметр Зеленой зоны Багдада (Ирак) в воскресенье вечером.

Источник: CNN со ссылкой на высокопоставленного иракского силовика, AFP со ссылкой на свидетелей

Детали: По меньшей мере две ракеты попали в периметр Международной зоны в Багдаде, которую обычно называют "Зеленой зоной", отмечает CNN.

Зеленая зона включает парламент, министерства и зарубежные посольства, в том числе США.

Источники AFP также сообщают, что по меньшей мере две ракеты упали у посольства США в Багдаде.

Что предшествовало: В субботу вечером в районе так называемой "зеленой зоны" Багдада, где располагается посольство Штатов и военный аэродром, которое использует Пентагон, взорвалась реактивная ракета.

Предыстория:

  • 31 декабря произошла попытка нападения на посольство США в Ираке.
  • 3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада по приказу Дональда Трампа был убит командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис. 
  • Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским мишеням, если Тегеран осуществит атаки против американцев или американских объектов. Тегеран отреагировал на угрозы Трампа, назвав его "террористом в костюме". 

Украинская правда

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Темы: ИракСША
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