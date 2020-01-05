У Порошенко готовят запросы по поводу поездки Зеленского в Оман

Политическая партия "Европейская солидарность" готовит запросы в Офис президента и Министерство иностранных дел по поводу поездки президента Владимира Зеленского в Оман.

Источник: нардеп от партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе в Facebook

Прямая речь: "Готовим запрос от "Европейская солидарность" на ОПУ и МИД – кто именно из представителей этих ведомств будет сопровождать главу государства на этих ответственных встречах, какие конкретно вопросы и с кем будут обсуждаться, каких результатов ожидать..."

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