У Порошенко готовят запросы по поводу поездки Зеленского в Оман

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Понедельник, 6 января 2020, 00:36

Политическая партия "Европейская солидарность" готовит запросы в Офис президента и Министерство иностранных дел по поводу поездки президента Владимира Зеленского в Оман.

Источник: нардеп от партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе в Facebook

Прямая речь: "Готовим запрос от "Европейская солидарность" на ОПУ и МИД – кто именно из представителей этих ведомств будет сопровождать главу государства на этих ответственных встречах, какие конкретно вопросы и с кем будут обсуждаться, каких результатов ожидать..."

Предыстория: 

  • В воскресенье Офис президента сообщил, что Зеленский вместе с семьей улетел в Оман, где у него в ближайшие дни запланированы встречи на высшем уровне.
  • Также в ОП заявили, что из Украины Зеленский полетел рейсовым самолетом за собственные средства.
  • По данным СМИ, Зеленский отдыхает вблизи столицы Омана - города Маскат, и живет в 5-звездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.
  • Позже в ОП сообщили, что во время поездки в Оман президент Владимир Зеленский встретился с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.

Темы: Порошенко Европейская солидарность Зеленский Офис президента МИД


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