Дуда назвал условие, при котором поедет в Израиль на годовщину освобождения Освенцима

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Понедельник, 6 января 2020, 01:50

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что поедет в Израиль на мероприятия по поводу 75-летия освобождения концлагеря Освенцим, если ему предоставят право выступления во время торжественных мероприятий, так как это предусмотрено для лидеров России и Германии.

Источник: "Укринформ"

Прямая речь: "Для меня необходимым условием является то, чтобы как президент Польши я мог выступить наряду с другими президентами, рядом с президентом Путиным, президентом Штайнмайером, чтобы я мог говорить о терпении поляков, польских евреев, польских граждан, мог там говорить о потерях , которые мы понесли в результате Второй мировой войны, Холокоста и то, каким образом мы получили Вторую мировую войну, чтобы я мог говорить об исторической правде, правде, которая в  последнее время, к сожалению, фальсифицируется."

Что предшествовало: СМИ сообщали, что президент Польши Дуда может не поехать на израильские торжества по случаю годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау из-за присутствия на них президента РФ Владимира Путина.

Украинская правда
Темы: Польша Израиль Дуда Путин


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