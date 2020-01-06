Иран привел в боевую готовность ракетные войска – Reuters

111 просмотров
Понедельник, 6 января 2020, 05:31

Соединенные Штаты обнаружили повышенную боевую готовность иранских ракетных сил на территории всей страны.

Источник: Reuters со ссылкой на официального представителя США

Детали: Анонимный источник агентства сообщил, что пока неизвестно, носит оборонительный характер более высокий уровень готовности или нет.

Чиновник не предоставил дополнительной информации. Также он не сказал, целились ли иранские ракеты на конкретные объекты.

"Они очевидно находятся в состоянии повышенной готовности. Сейчас невозможно определить: находятся они в состоянии обороны или готовятся к нападению. Но мы внимательно за этим следим ", – заявил представитель Штатов.

Что предшествовало: Иран заявил, что больше не будет придерживаться ни одного из положений ядерного соглашения 2015 года.

Напомним:

  • 31 декабря произошла попытка нападения на посольство США в Ираке.
  • 3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада по приказу Дональда Трампа был убит командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис. 
  • Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским мишеням, если Тегеран осуществит атаки против американцев или американских объектов. Тегеран отреагировал на угрозы Трампа, назвав его "террористом в костюме". 

Украинская правда
Темы: Иран


powered by lun.ua
Материалы по теме
Лидеры Европы призывают избегать эскалации конфликта в Ираке 6 января 2020, 04:35
ФРГ собирает руководителей МИД стран-членов ЕС из-за ситуации на Ближнем Востоке 6 января 2020, 02:35
Иран заявил о выходе из ядерного соглашения 5 января 2020, 21:21
Все новости
Главные новости
Cambridge Analytica работала на украинскую партию – экс-сотрудница
Иран заявил о выходе из ядерного соглашения
Убийство в Каховке: ГБР расследует возможную причастность полицейского
Парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны
Все новости
мимими

Вам нужен собака! Сомневаетесь? Тогда посмотрите эти иллюстрации

читай!

Узнать больше: 5 книг о науке, космосе, генах и химии жизни

советы

Как разговаривать с маленькими детьми? 11 советов, которые помогут чувствовать себя уверенно

Поиск по сайту
Архив
Весь архів