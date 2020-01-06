Иран привел в боевую готовность ракетные войска – Reuters

Соединенные Штаты обнаружили повышенную боевую готовность иранских ракетных сил на территории всей страны.

Источник: Reuters со ссылкой на официального представителя США

Детали: Анонимный источник агентства сообщил, что пока неизвестно, носит оборонительный характер более высокий уровень готовности или нет.

Чиновник не предоставил дополнительной информации. Также он не сказал, целились ли иранские ракеты на конкретные объекты.

"Они очевидно находятся в состоянии повышенной готовности. Сейчас невозможно определить: находятся они в состоянии обороны или готовятся к нападению. Но мы внимательно за этим следим ", – заявил представитель Штатов.

Что предшествовало: Иран заявил, что больше не будет придерживаться ни одного из положений ядерного соглашения 2015 года.

Напомним: