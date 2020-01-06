Иран привел в боевую готовность ракетные войска – Reuters
Соединенные Штаты обнаружили повышенную боевую готовность иранских ракетных сил на территории всей страны.
Источник: Reuters со ссылкой на официального представителя США
Детали: Анонимный источник агентства сообщил, что пока неизвестно, носит оборонительный характер более высокий уровень готовности или нет.
Чиновник не предоставил дополнительной информации. Также он не сказал, целились ли иранские ракеты на конкретные объекты.
"Они очевидно находятся в состоянии повышенной готовности. Сейчас невозможно определить: находятся они в состоянии обороны или готовятся к нападению. Но мы внимательно за этим следим ", – заявил представитель Штатов.
Что предшествовало: Иран заявил, что больше не будет придерживаться ни одного из положений ядерного соглашения 2015 года.
Напомним:
- 31 декабря произошла попытка нападения на посольство США в Ираке.
- 3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада по приказу Дональда Трампа был убит командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис.
- Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским мишеням, если Тегеран осуществит атаки против американцев или американских объектов. Тегеран отреагировал на угрозы Трампа, назвав его "террористом в костюме".