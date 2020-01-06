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Двойное убийство в Киеве: подозреваемых задержали в Одессе

Понедельник, 6 января 2020, 12:04
Двойное убийство в Киеве: подозреваемых задержали в Одессе

Подозреваемых в убийстве двух девушек в новогодние праздники в Киеве задержали на железнодорожном вокзале в Одессе.

Источник: пресс-служба полиции Киева

Прямая речь: "Мужчину и женщину по ориентировке задержали местные полицейские на железнодорожном вокзале. Их передали следственно-оперативной группе киевской полиции для проведения следственных действий"

Детали: Подозреваемых задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, с ними проводятся следственные действия в рамках расследования умышленного убийства.

Что было раньше: О двойном убийстве на ул. Кирилловской в  Киеве стало известно 4 января. Тогда в квартире, которую владелица сдала подозреваемым в аренду на праздники, были обнаружены тела двух девушек 20 и 17 лет с признаками насильственной смерти.

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Темы: убийствоКиевОдесса
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