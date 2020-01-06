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Украина готова направить в Австралию около 200 спасателей

Понедельник, 6 января 2020, 20:34
Украина готова направить в Австралию около 200 спасателей

Украина готова предоставить свою помощь для тушения масштабных лесных пожаров в Австралии.

Источник: Facebook-страница МИД Украины, министра внутренних дел Арсена Авакова

"Правительство Австралии принимает все необходимые меры для минимизации последствий пожаров. Со своей стороны, правительство Украины готово в случае необходимости оказать помощь дружественному австралийскому народу. Посольство Украины в Австралии находится на постоянном контакте с правительственными и местными органами власти, в том числе для выяснения наличии граждан Украины среди пострадавших".

Прямая речь Авакова: "Правительство Украины сообщило австралийской стороне о готовности направить на помощь около 200 специально подготовленных спасателей ДСНС.

Украинская сторона проинформировала Австралию о готовности прибытия спасателей на место трагедии в течение 24-36 часов с необходимым снаряжением на специально арендованном дальнемагистральном самолете. Наши силы ожидают решения австралийской стороны".

Предыстория: С начала пожаров в Австралии в сентябре погибли более 2 десятков человек.

Десятки тысяч домов в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория обесточены. За прошедшую неделю тысячи людей были эвакуированы из прибрежных городов.

Украинская правда
Темы: катастрофы
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