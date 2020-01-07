Военным 82-й воздушно-десантной дивизии США запретили пользоваться телефонами

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Вторник, 7 января 2020, 00:32

Военнослужащим сил быстрого реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии США, которых перебрасывают в регион Персидского залива, запретили пользоваться мобильными телефонами.

Источник: Подполковник армии США Майкл Бернс, передает CNN

Детали: Он сообщил, что военным запрещено брать с собой телефоны или любые другие электронные устройства, которые могли бы раскрыть их местонахождение. Это решение касается именно 82-й дивизии, поскольку силы быстрого реагирования могут часто менять местоположение.

Бернс отметил, что его подразделение пытается информировать семьи военнослужащих о дислокации и для личного состава вскоре будут созданы специальные телефонные центры.

В то же время подполковник армии США признал, что такое решение является довольно необычным, учитывая, что военнослужащим США за рубежом разрешено пользоваться телефонами и другими гаджетами.

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Напомним:

  • 31 декабря произошла попытка нападения на посольство США в Ираке.
  • 3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада по приказу Дональда Трампа был убит командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис. 
  • Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским мишеням, если Тегеран осуществит атаки против американцев или американских объектов. Тегеран отреагировал на угрозы Трампа, назвав его "террористом в костюме". 
  • Иран заявил, что больше не будет придерживаться ни одного из положений ядерного соглашения 2015 года.



Украинская правда
Темы: США Иран армия


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