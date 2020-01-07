На оккупированной Луганщине обнаружили более 20 установок "Град"

321 просмотр
Вторник, 7 января 2020, 01:00

Наблюдатели ОБСЕ обнаружили на временно оккупированной территории Луганской области 22 единицы реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".

Источник: пресс-центр ООС

Детали: В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 6 января обнародована информация, что на неподконтрольной правительству Украины территории зафиксировано вооружение, которое размещено с нарушением линий отвода.

В частности, 4 января вблизи населенного пункта Хрустальный (быв. Красный Луч) патруль ОБСЕ зафиксировал 22 единицы реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм).

Дословно: "Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон отмечает, что своими действиями вооруженные формирования РФ в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минских договоренностей и откровенно пренебрегают взятыми обязательствами в рамках консультаций ТГК по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения сторон".

Темы: ОБСЕ Донбасс ООС Росcия война


powered by lun.ua
Материалы по теме
Боевики снова препятствуют миссии ОБСЕ – СЦКК 4 января 2020, 14:07
Албания начала председательство в ОБСЕ: Украина среди главных приоритетов 1 января 2020, 12:39
ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества взрывов на Донбассе 29 декабря 2019, 02:59
Все новости
Главные новости
Помпео обсудил с Зеленским свой визит в Украину
Украина готова направить в Австралию около 200 спасателей
НАТО: Иран никогда не должен получить ядерное оружие
Названы имена двух погибших на Донбассе военных
Все новости
психология

6 признаков, которые помогут распознать фальшивого друга

мимими

Вам нужен собака! Сомневаетесь? Тогда посмотрите эти иллюстрации

self-made

5 вещей, которые стоит запланировать на новый год, и как это сделать правильно

Поиск по сайту
Архив
Весь архів