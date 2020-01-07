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На оккупированной Луганщине обнаружили более 20 установок "Град"

Вторник, 7 января 2020, 00:00
На оккупированной Луганщине обнаружили более 20 установок Град

Наблюдатели ОБСЕ обнаружили на временно оккупированной территории Луганской области 22 единицы реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".

Источник: пресс-центр ООС

Детали: В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 6 января обнародована информация, что на неподконтрольной правительству Украины территории зафиксировано вооружение, которое размещено с нарушением линий отвода.

В частности, 4 января вблизи населенного пункта Хрустальный (быв. Красный Луч) патруль ОБСЕ зафиксировал 22 единицы реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм).

Дословно: "Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон отмечает, что своими действиями вооруженные формирования РФ в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минских договоренностей и откровенно пренебрегают взятыми обязательствами в рамках консультаций ТГК по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения сторон".

Темы: ОБСЕДонбассООСРосcиявойна
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