Иран не планирует создавать ядерное оружие - постпред ИРИ при ООН
Постпред Исламской Республики Иран при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран не планирует создавать и не нуждается в ядерном оружии.
Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на постпреда Ирана в эфире программы PBS NewsHour
Прямая речь Тахт-Раванчи: "Нет, мы не заинтересованы в получении ядерного оружия, поскольку у нас есть очень четкий религиозный вердикт нашего верхового руководителя, который запрещает ядерное оружие".
Детали: В иранской оборонной доктрине использование ядерного оружия не предусмотрено, "поэтому мы и не хотим его иметь", добавил представитель Ирана.
Отвечая на вопрос по выходу Ирана из ядерного соглашения, постпред Ирана при ООН заявил: "Мы являемся членами Договора о нераспространении, и мы в СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) заявили, что Иран не будет обладать ядерным оружием".
Дословно: "СВПД - это соглашение. Это была игра на понижение. Мы делали свою часть работы в течение некоторого времени, почти ничего не получая взамен. К сожалению, европейские партнеры, которые должны были обеспечить нам выгоду от ядерной сделки, не действовали в соответствии с этим", - отметил Тахт-Раванчи.
"Если Иран получит выгоду от этой сделки, мы вернемся к ее полному осуществлению", - добавил он.
Напомним,
- В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из общего соглашения, заключенного в 2015 году между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией.
- Соглашение предусматривает, в частности, выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Оно позволяет Ирану накапливать небольшие количества урана для исследований, однако запрещает обогащение урана, который используется для производства реакторного топлива, а также, возможно, ядерного оружия.
- 3 января 2019 г. во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада по приказу Дональда Трампа был убит командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис. 31 декабря произошла попытка нападения на посольство США в Ираке.
- Также президент США пригрозил нанести удары по 52 иранским мишеням, если Тегеран осуществит атаки против американцев или американских объектов. Тегеран отреагировал на угрозы Трампа, назвав его "террористом в костюме".
- 5 января Иран заявил, что больше не будет придерживаться ни одного из положений ядерного соглашения 2015 года.