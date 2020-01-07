Иран не планирует создавать ядерное оружие - постпред ИРИ при ООН

Постпред Исламской Республики Иран при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран не планирует создавать и не нуждается в ядерном оружии.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на постпреда Ирана в эфире программы PBS NewsHour

Прямая речь Тахт-Раванчи: "Нет, мы не заинтересованы в получении ядерного оружия, поскольку у нас есть очень четкий религиозный вердикт нашего верхового руководителя, который запрещает ядерное оружие".

Детали: В иранской оборонной доктрине использование ядерного оружия не предусмотрено, "поэтому мы и не хотим его иметь", добавил представитель Ирана.

Отвечая на вопрос по выходу Ирана из ядерного соглашения, постпред Ирана при ООН заявил: "Мы являемся членами Договора о нераспространении, и мы в СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) заявили, что Иран не будет обладать ядерным оружием".

Дословно: "СВПД - это соглашение. Это была игра на понижение. Мы делали свою часть работы в течение некоторого времени, почти ничего не получая взамен. К сожалению, европейские партнеры, которые должны были обеспечить нам выгоду от ядерной сделки, не действовали в соответствии с этим", - отметил Тахт-Раванчи.

"Если Иран получит выгоду от этой сделки, мы вернемся к ее полному осуществлению", - добавил он.

Напомним,