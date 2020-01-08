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В самолете МАУ было 177 человек - СНБО

Среда, 8 января 2020, 07:52

По имеющимся данным, в самолете Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", разбившегося в Иране, было 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

Источник: пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны

Детали: В СНБО сообщили, что пока подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа.

При СНБО Украины по поручению президента Владимира Зеленского создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране.

В состав штаба вошли премьер-министр Алексей Гончарук, министр иностранных дел Вадим Пристайко, министр обороны Андрей Загороднюк, министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель Службы безопасности Иван Баканов, председатель Службы внешней разведки Валерий Евдокимов, председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

Руководство оперативным штабом осуществляет секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Дословно: "Предоставлено поручение по организации комплекса мероприятий, связанных с авиакатастрофой, выяснения всех обстоятельств трагедии и предоставление оперативной информации".

Что предшествовало: Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился в Иране 8 января.

По данным государственного телевидения Ирана, все, кто был на борту самолета, погибли.

Украинская правда

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Темы: авиаСНБОкатастрофа МАУ в Иране
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