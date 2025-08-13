Все разделы
Катастрофа самолета МАУ в Иране: канадский суд обязал авиакомпанию выплатить компенсацию жертвам

Станислав ПогориловСреда, 13 августа 2025, 07:30
остатки самолета МАУ после авиакатастрофы, фото: wikipedia

Апелляционный суд канадской провинции Онтарио отклонил иск авиакомпании МАУ и постановил ей в полном объеме выплатить компенсации всем жертвам катастрофы самолета рейса PS752.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на решение суда

Дословно решение суда: "Отклоняю апелляционную жалобу, взыскивая судебные расходы с апеллянта в пользу ответчиков".

Детали: Сообщается, что международное право возлагает на авиакомпании ответственность за выплату каждому пассажиру до $180 тыс. компенсации убытков в случае доказательства ее вины. Сумма возмещения может быть увеличена, если авиакомпания проявила халатность.

В прошлом году суд Онтарио признал, что авиакомпания МАУ действовала небрежно, поскольку не провела надлежащей оценки рисков перед осуществлением рейса из Тегерана. Этим решением суд лишил МАУ права ограничивать сумму возмещения жертвам авиакатастрофы PS752.

Апелляционный суд Онтарио отказался изменять этот приговор.

Что предшествовало:

  • 8 января 2020 года в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • 11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана. 
  • 5 стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном 8 января, обратились к Ирану с требованием передачи бортовых самописцев.

