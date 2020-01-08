Версия теракта или ракетной атаки в катастрофе самолета МАУ исключается - посольство
Посольство Украины в Иране заявляет, что версия теракта или ракетной атаки как причины катастрофы самолета авиакомпании МАУ исключается.
Источник: посольство Украины в Республике Иран
Дословно: "По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта или ракетной атаки исключается".
Детали: В посольстве сообщили, что самолет разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) после взлета из тегеранского аэропорта им.Имама Хомейни.
В посольстве также подтвердили, что все, кто находился на борту, погибли.
Дословно: "К сожалению, все пассажиры и члены экипажа погибли".
"По данным компании МАУ, на указанный рейс приобрели билеты 168 человек. Сейчас выясняется, кто из пассажиров не присутствовал на борту и наличие среди пассажиров граждан Украины. Также на борту находились 9 членов экипажа - граждане Украины".
Что предшествовало: Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился в Иране 8 января.
По данным государственного телевидения Ирана, все, кто был на борту самолета, погибли.