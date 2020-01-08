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Посольство в Иране исключило версию теракта, а затем передумало

Среда, 8 января 2020, 08:09
Посольство в Иране исключило версию теракта, а затем передумало

Посольство Украины в Иране сначала заявило, что версия теракта или ракетной атаки как причины катастрофы самолета авиакомпании МАУ исключается. Однако позже убрало это заявление, подчеркнув, что информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией.

Источник: посольство Украины в Республике Иран

Дословно: "Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии с решением комиссии не носят официального характера".

Детали: Ранее в сообщении говорилось: "По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта или ракетной атаки исключается".

В посольстве сообщили, что самолет разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) после взлета из тегеранского аэропорта им.Имама Хомейни.

В посольстве также подтвердили, что все, кто находился на борту, погибли.

Что предшествовало: Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился в Иране 8 января.

По данным государственного телевидения Ирана, все, кто был на борту самолета, погибли.

Украинская правда
Темы: Иранавиакатастрофа МАУ в Иране
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