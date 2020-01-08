Версия теракта или ракетной атаки в катастрофе самолета МАУ исключается - посольство

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Среда, 8 января 2020, 09:09

Посольство Украины в Иране заявляет, что версия теракта или ракетной атаки как причины катастрофы самолета авиакомпании МАУ исключается.

Источник: посольство Украины в Республике Иран

Дословно: "По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта или ракетной атаки исключается".

Детали: В посольстве сообщили, что самолет разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) после взлета из тегеранского аэропорта им.Имама Хомейни.

В посольстве также подтвердили, что все, кто находился на борту, погибли.

Дословно: "К сожалению, все пассажиры и члены экипажа погибли".

"По данным компании МАУ, на указанный рейс приобрели билеты 168 человек. Сейчас выясняется, кто из пассажиров не присутствовал на борту и наличие среди пассажиров граждан Украины. Также на борту находились 9 членов экипажа - граждане Украины".

Что предшествовало: Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился в Иране 8 января.

По данным государственного телевидения Ирана, все, кто был на борту самолета, погибли.

Украинская правда


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