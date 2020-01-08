Иранское управление гражданской авиации заявило, что 147 пассажиров на борту самолета Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, упавшего возле Тегерана, были иранцами, а 32 пассажира - иностранцами.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующую информацию распространило иранское государственное агентство IRNA.

تصاویر هوایی از محل سقوط هواپیمای اوکراینی



یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ۷۳۷ متعلق به خطوط هوایی اوکراین، چهارشنبه ۱۸ دی ماه پس از پرواز از فرودگاه امام خمینی(ره) دچار نقص فنی شد و سقوط کرد.https://t.co/b4VKreOsr4#UkrainianAirlines #ukrainianplane #iran #ایران #Boeing737 pic.twitter.com/VtCeu5Fe1X — ISNAMEDIA (@ISNAMEDIA) January 8, 2020

Глава иранской службы по чрезвычайным ситуациям Пир Хоссен Куливанд также заявил, что погибли 147 иранцев и 32 иностранных пассажиров.

Сколько украинцев было на борту, пока не сообщается, точно известно лишь, что все 9 членов экипажа были гражданами Украины.

По данным иранских СМИ, на место катастрофы были направлены около 40 спасательных групп, сейчас ведется расследование обстоятельств катастрофы.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, разбился вскоре после взлета 8 января.