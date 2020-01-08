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Катастрофа МАУ: 147 пассажиров были иранцами - иранские СМИ

Среда, 8 января 2020, 08:34
Катастрофа МАУ: 147 пассажиров были иранцами - иранские СМИ

Иранское управление гражданской авиации заявило, что 147 пассажиров на борту самолета Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, упавшего возле Тегерана, были иранцами, а 32 пассажира - иностранцами.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующую информацию распространило иранское государственное агентство IRNA.

Глава иранской службы по чрезвычайным ситуациям Пир Хоссен Куливанд также заявил, что погибли 147 иранцев и 32 иностранных пассажиров.

Сколько украинцев было на борту, пока не сообщается, точно известно лишь, что все 9 членов экипажа были гражданами Украины.

По данным иранских СМИ, на место катастрофы были направлены около 40 спасательных групп, сейчас ведется расследование обстоятельств катастрофы.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, разбился вскоре после взлета 8 января.

Темы: Иранавиакатастрофа МАУ в Иране
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