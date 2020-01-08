Катастрофа МАУ: 147 пассажиров были иранцами - иранские СМИ
Иранское управление гражданской авиации заявило, что 147 пассажиров на борту самолета Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, упавшего возле Тегерана, были иранцами, а 32 пассажира - иностранцами.
Как сообщает "Европейская правда", соответствующую информацию распространило иранское государственное агентство IRNA.
تصاویر هوایی از محل سقوط هواپیمای اوکراینی— ISNAMEDIA (@ISNAMEDIA) January 8, 2020
یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ۷۳۷ متعلق به خطوط هوایی اوکراین، چهارشنبه ۱۸ دی ماه پس از پرواز از فرودگاه امام خمینی(ره) دچار نقص فنی شد و سقوط کرد.https://t.co/b4VKreOsr4#UkrainianAirlines #ukrainianplane #iran #ایران #Boeing737 pic.twitter.com/VtCeu5Fe1X
Глава иранской службы по чрезвычайным ситуациям Пир Хоссен Куливанд также заявил, что погибли 147 иранцев и 32 иностранных пассажиров.
Сколько украинцев было на борту, пока не сообщается, точно известно лишь, что все 9 членов экипажа были гражданами Украины.
По данным иранских СМИ, на место катастрофы были направлены около 40 спасательных групп, сейчас ведется расследование обстоятельств катастрофы.
Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, разбился вскоре после взлета 8 января.